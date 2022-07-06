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Вслед за Приватом еще один розничный банк резко поднял валютный курс по карточкам

Фото: курс доллара в monobank резко вырос с 6 июля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Monobank с 6 июля резко повысил курс продажи доллара и евро по карточным операциям. Доллар подорожал с 32,70 до 35,18 гривен, евро - с 33,60 до 35,99 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные банка.

Кроме того, банк берет 2%-ную комиссию при снятии наличных за границей и расчеты гривневой карточкой.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк повысил стоимость доллара, установив "рыночный курс" по карточкам. В банке подняли карточный курс до уровня продажи наличного. Это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Напомним, после начала российского вторжения в Украине были введены валютные ограничения. Это привело к множественности курсов, которые действуют как для граждан, так и для импорта товаров.

Украинские банки установили разные курсы для обмена валюты в Украине и для карточных операций, который в основном действует для оплаты товаров и услуг и снятия наличных за границей. В конце июня наличный курс доллара был выше почти на 10%.

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