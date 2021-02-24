Вслед за Польшей. В Литве заявили о начале третьей волны коронавируса

Департамент статистики Литвы заявил о начале третьей волны коронавируса в стране. Количество новых случаев заражения в стране больше не снижается, а растет.

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - заявили в департаменте.

При этом Национальный центр общественного здоровья Литвы заявил, что те колебания, который сейчас наблюдаются, является продолжением второй волны COVID-19.

"По мнению специалистов, несмотря на колебания определенных эпидемиологических показателей все еще имеет место продолжение второй волны", - заявили в НЦОЗ.

Там добавили, что фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев коронавируса могло быть связано с сокращением объемов лабораторных исследований.