Слідом за Польщею. У Литві заявили про початок третьої хвилі коронавірусу

Департамент статистики Литви заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в країні. Кількість нових випадків зараження в країні більше не знижується, а зростає.

Про це повідомляє Postimees .

"Схоже, що починається третя хвиля пандемії. Траєкторія Литви в просторі показників двох пандемій розвернулася і повернулася в старі рамки, в яких вона рухалася в жовтні", - заявили в департаменті.

При цьому Національний центр громадського здоров'я Литви заявив, що ті коливання, який зараз спостерігаються, є продовженням другої хвилі COVID-19.

"На думку фахівців, попри коливання певних епідеміологічних показників все ще має місце продовження другої хвилі", - заявили в НЦГЗ.

Там додали, що фіксоване останнім часом зниження кількості нових випадків коронавірусу могло бути пов'язане зі скороченням обсягів лабораторних досліджень.