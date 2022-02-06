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Вслед за парламентом: президент Туниса распустил Высший судебный совет

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Тунис, Воскресенье 06 февраля 2022 07:20
Вслед за парламентом: президент Туниса распустил Высший судебный совет Фото: Кайс Сайед, президент Туниса (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Туниса Кайс Сайед распустил Высший судебный совет. Он призвал людей поддержать это решение и призвал людей выйти на митинги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в последний месяц Сайед часто критиковал судебные органы за задержку с вынесением решений по делам о коррупции и терроризме. Он неоднократно заявлял, что не позволит судьям действовать так, как будто они являются государством, а не его функцией.

Высший судебный совет - это независимый конституционный орган, образованный в 2016 году. В его полномочия входит обеспечение независимости судебной власти, дисциплинарное взыскание судей и продвижение по службе.

Его роспуск вызывает опасения по поводу независимости судебной системы в стране и наверняка разозлит противников президента. В июле Сайед вызвал недовольство оппонентов тем, что распустил правительство и приостановил работу парламента. Тогда его противники назвали это государственным переворотом.

Сейчас же президент заявил, что Высший судебный совет - это дело прошлого и призвал своих сторонников поддержать решение о роспуске. При этом в стране действует решение правительства о запрете всех демонстраций.

"Я призываю тунисцев проводить свободную демонстрацию. Это ваше право и наше право распустить Высший судебный совет", - заявил он.

Напомним, что президент Туниса назначил дату конституционного референдума. Он назначил экспертов для этого и обещал консультироваться с общественностью.

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