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Слідом за парламентом: президент Тунісу розпустив Вищу судову раду

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Туніс, Неділя 06 лютого 2022 07:20
Слідом за парламентом: президент Тунісу розпустив Вищу судову раду Фото: Кайс Сайед, президент Тунісу (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Президент Тунісу Кайс Сайед розпустив вищу судову раду. Він закликав людей підтримати це рішення і закликав людей вийти на мітинги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що в останній місяць Сайед часто критикував судові органи за затримку з винесенням рішень у справах про корупцію і тероризм. Він неодноразово заявляв, що не дозволить суддям діяти так, як ніби вони є державою, а не його функцією.

Вища судова рада - це незалежний конституційний орган, утворений у 2016 році. У його повноваження входить забезпечення незалежності судової влади, дисциплінарне стягнення суддів і просування по службі.

Його розпуск викликає побоювання з приводу незалежності судової системи в країні і напевно розлютить супротивників президента. У липні Сайед викликав невдоволення опонентів тим, що розпустив уряд і призупинив роботу парламенту. Тоді його противники назвали це державним переворотом.

Зараз же президент заявив, що Вища судова рада - це справа минулого і закликав своїх прихильників підтримати рішення про розпуск. При цьому в країні діє рішення уряду про заборону всіх демонстрацій.

"Я закликаю тунісців проводити вільну демонстрацію. Це ваше право і наше право розпустити Вищу судову раду", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Тунісу призначив дату конституційного референдуму. Він призначив експертів для цього та обіцяв консультуватися з громадськістю.

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