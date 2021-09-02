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Вслед за NASA. Китай разработал прототип собственного марсианского вертолета

Автор: Сергей Пышкин

Китай разработал прототип марсианского вертолета, который довольно сильно похож на аналогичный аппарат Ingenuity от NASA. Вероятно, его в будущем также отправят на Красную планету, однако подробности не разглашаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что внешне прототип довольно сильно похож на марсианский вертолет Ingenuity, который NASA разработала для его с марсоходом Perseverance миссии на Красной планете.

Вероятно, в будущем аппарат будут использовать для детальных исследований Марса, однако Китай до сих пор не раскрыл никаких подробностей.

Напомним, что в мае текущего года на Красную планету высадился китайский марсоход. NASA, со своей стороны, начала миссию Perseverance еще в начале февраля.

Сегодня марсоход США пытается собрать пробы почв, чтобы в будущем передать их ученым для дальнейшего исследования. Вертолет Ingenuity, со своей стороны, регулярно делится свежими фотографиями Красной планеты и помогает своему приятелю в путешествия.

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