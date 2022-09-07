Украинская артиллерия отправила к "Москве" баржу с оккупантами под Херсоном

Украинские артиллеристы отработали огневое поражение оккупантов в Херсонской области. Уничтожили баржу с российскими военными и техникой на борту.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали огневое поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления", - заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Назаров отметил, что враг пытался применить баржу в качестве альтернативной переправы в районе Голой Пристани Херсонской области, однако артиллеристы испортили планы врага.
"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - добавил спикер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные нанесли ракетный удар по "Москве". Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.
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