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Украинская артиллерия отправила к "Москве" баржу с оккупантами под Херсоном

Фото: украинские артиллеристы уничтожили баржу с оккупантами в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские артиллеристы отработали огневое поражение оккупантов в Херсонской области. Уничтожили баржу с российскими военными и техникой на борту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали огневое поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления", - заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Назаров отметил, что враг пытался применить баржу в качестве альтернативной переправы в районе Голой Пристани Херсонской области, однако артиллеристы испортили планы врага.

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - добавил спикер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские военные нанесли ракетный удар по "Москве". Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

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