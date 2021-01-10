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Вслед за Google: Apple удалила приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне

США, Воскресенье 10 января 2021 05:48
Вслед за Google: Apple удалила приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне
Фото: Apple (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компания Apple удалила из своего магазина App Store социальную сеть Parler, которая имела популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Такое решение было принято на фоне беспорядков в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN.

В то же время основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова" в то время, когда соцсеть вышла на первое место в AppStore.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - в свою очередь сообщили в Apple.

На днях корпорация Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Ранее в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

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