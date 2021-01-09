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Google заблокировал приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне

Суббота 09 января 2021 06:47
Google заблокировал приложение Parler на фоне беспорядков в Вашингтоне
Фото: Google (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Корпорация Google сообщила, что удаляет приложение социальной сети Parler из Google Play. Такое решение принято на фоне беспорядков в Вашингтоне.

Об этом пишет "Голос Америки".

В заявлении, которое распространил представитель Google, в частности указано, что Parler ранее предупреждали о недопустимости размещения контента, провоцирующего насилие, и что приложение не будет допущено в Google Play до тех пор, пока не изменит политику модерации.

В свою очередь, управляющий Parler Джон Матци сообщил, что корпорация Apple угрожает удалить эту сеть из App Store, если Parler не изменит политику модерации контента в течении 24 часов. Apple отказался комментировать эту тему.

Parler - небольшая социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, куда мигрировали многие сторонники Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Ранее в компании Twitter решили навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что Трамп отреагировал на блокировку своего личного аккаунта в Twitter.

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