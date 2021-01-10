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Слідом за Google: Apple видалила додаток Parler на тлі заворушень у Вашингтоні

США, Неділя 10 січня 2021 05:48
Слідом за Google: Apple видалила додаток Parler на тлі заворушень у Вашингтоні
Фото: Apple (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компанія Apple видалила зі свого магазину App Store соціальну мережу Parler, що мала популярність серед прихильників чинного президента США Дональда Трампа. Таке рішення було прийняте на тлі заворушень у Вашингтоні.

Про це повідомляє CNN.

Водночас засновник Parler Джон Метц зазначив, що Apple "намагається тиснути на свободу слова" в той час, як соцмережа вийшла на перше місце в AppStore.

"У нашому магазині немає місця загрозам насильства та нелегальній активності. Методи, які Parler застосовував для модерації, є неефективними", - своєю чергою повідомили в Apple.

Днями корпорація Google повідомила, що видаляє додаток соціальної мережі Parler з Google Play.

Parler - соціальна мережа, популярна серед консервативних користувачів, зокрема прихильників Дональда Трампа. Вона була заснована в 2018 році.

Раніше в компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати аккаунт президента США Дональда Трампа.

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