Слідом за головним тренером "Маріуполь" покинули два досвідчених гравця

Фото: Руслан Фомін (facebook.com/mariupolfc)

З команди пішли капітан та форвард

"Маріуполь" покинули капітан команди Сергій Яворський та форвард Руслан Фомін. Напередодні клуб покинув головний тренер Олександр Бабич і весь його штаб.

Про це повідомляється на офіційному сайті приазовців.

Контракти обох футболістів з клубом закінчується сьогодні, 31 липня. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Яворський в цілому провів у "Маріуполі" 10 сезонів, 228 матчів і забив 8 голів. Фомін пробув у клубі 7 сезонів і входить в число кращих бомбардирів приазовської команди в Прем'єр-лізі. У 105 матчах у вищому дивізіоні він забив 25 м'ячів. Також в активі 34-річного нападника два голи у кваліфікації Ліги Європи.

"Маріуполь" за підсумками сезону посів восьме місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, "азовці" не змогли завоювати путівку в Лігу Європи через плей-офф, поступившись "Колосу". Клуб з київської області в перший же свій сезон після виходу в УПЛ отримав право виступити в єврокубках.