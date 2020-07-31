ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Слідом за головним тренером "Маріуполь" покинули два досвідчених гравця

Маріуполь, П'ятниця 31 липня 2020 14:24
Слідом за головним тренером "Маріуполь" покинули два досвідчених гравця
Фото: Руслан Фомін (facebook.com/mariupolfc)
Автор: Вера Олейник

З команди пішли капітан та форвард

"Маріуполь" покинули капітан команди Сергій Яворський та форвард Руслан Фомін. Напередодні клуб покинув головний тренер Олександр Бабич і весь його штаб.

Про це повідомляється на офіційному сайті приазовців.

Контракти обох футболістів з клубом закінчується сьогодні, 31 липня. Сторони вирішили не продовжувати угоду.

Яворський в цілому провів у "Маріуполі" 10 сезонів, 228 матчів і забив 8 голів. Фомін пробув у клубі 7 сезонів і входить в число кращих бомбардирів приазовської команди в Прем'єр-лізі. У 105 матчах у вищому дивізіоні він забив 25 м'ячів. Також в активі 34-річного нападника два голи у кваліфікації Ліги Європи.

"Маріуполь" за підсумками сезону посів восьме місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, "азовці" не змогли завоювати путівку в Лігу Європи через плей-офф, поступившись "Колосу". Клуб з київської області в перший же свій сезон після виходу в УПЛ отримав право виступити в єврокубках.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України МаріупольтренерФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся