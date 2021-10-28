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Вслед за Facebook. Пользователи жалуются на сбой в Youtube

Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Facebook, пользователи из западной Европы и восточной Америки начали жаловаться на сбой в Youtube. Большинство не может зайти на сайт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным сервиса, 82% пользователей жалуются на невозможность зайти на видеохостинг, еще 11% столкнулись с проблемами загрузки видео и еще 7% имеют проблемы с соединением к серверу.

Фото: пользователи жалуются на сбой в Youtube (Getty Images)

Больше всего проблемы с доступом к видеохостингу отмечают пользователи из Восточной Америки, Великобритании, Польши, Беларуси, Германии, Астрии, Италии и Западной России.

Фото: пользователи жалуются на сбой в Youtube (Getty Images)

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