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Вслед за Facebook: Microsoft решила создать метавселенную

Автор: Валерия Полищук

Компания Microsoft решила создать собственную метавселенную Mesh. Компания адаптирует свои фирменные программные продукты для создания более корпоративной версии услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В основу новой функции ляжет технология смешанной реальности Microsoft Mesh, представленная ранее в этом году. Она позволяет объединять пользователей разных устройств - от смартфонов и ПК до VR-шлемов - в одном виртуальном пространстве.

Новые функции Teams позволят предприятиям создавать иммерсивные пространства, в которых могут встречаться сотрудники. Технология использует программное обеспечение Microsoft, анонсированное в начале этого года под названием Mesh, которое позволяет использовать дополненную реальность и виртуальную реальность в различных очках, включая собственные HoloLens. Пользователи, у которых нет устройства, способного отображать 3D-изображения, могут просматривать контент и аватары в 2D.

Алгоритмы Microsoft будут анализировать голос пользователя и анимировать аватар, основываясь на его интонациях.

Метаверсивные приложения Microsoft будут работать с Oculus, производимыми компанией Meta Platforms Inc.

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Microsoft