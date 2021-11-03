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Слідом за Facebook: Microsoft вирішила створити метавсесвіт

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Microsoft вирішила створити власну метавсесвіт Mesh. Компанія адаптує свої фірмові програмні продукти для створення більш корпоративної версії послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В основу нової функції ляже технологія змішаної реальності Microsoft Mesh, представлена раніше в цьому році. Вона дозволяє об'єднувати користувачів різних пристроїв - від смартфонів і ПК до VR-шоломів - в одному віртуальному просторі.

Нові функції Teams дозволять підприємствам створювати імерсивні простори, в яких можуть зустрічатися співробітники. Технологія використовує програмне забезпечення Microsoft, оголошене на початку цього року під назвою Mesh, яке дозволяє використовувати доповнену реальність і віртуальну реальність в різних окулярах, включаючи власні HoloLens. Користувачі, які не мають пристрою, здатного відображати 3D-зображення, можуть переглядати вміст та аватари в 2D.

Алгоритми Microsoft будуть аналізувати голос користувача і анімувати аватар, грунтуючись на його інтонаціях.

Метаверсивні програми Microsoft працюватимуть з Oculus, виробленими компанією Meta Platforms Inc.

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Microsoft