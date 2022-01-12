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Вслед за Черкассами. Во Львове "заминировали" все школы

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове сообщили о минировании всех школ. Сейчас полицейские обследуют помещения учебных заведений и прилегающие территории, проводится эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Сегодня, 12 января, около 11:00, в полицию поступило сообщение о том, что заминированы школы в городе Львове...Правоохранители обследуют помещения каждого учебного заведения и прилегающие территории, уже проводится эвакуация учащихся и работников школ", - говорится в сообщении.

Известно, что на местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции города, а также патрульные полицейские.

"Также полицейские принимают все меры для установления личности анонима, который предоставил сообщение о минировании", - добавляют в сообщении.

Напомним, сегодня в Черкассах также сообщили о минировании всех школ города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

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Львовшкола