Вслед за Британией: Франция отправила боевые катера к острову Джерси

Франция направила два катера к острову Джерси из-за спора о праве на рыбную ловлю после Brexit. Французкая власть направила туда корабли, вслед за Британией.

Два французских патрульных корабля были развернуты по приказу французских гражданских властей.

Официальный представитель администрации президента Франции сказал, что размещение французских катеров "свидетельствует о нашей озабоченности и разочаровании и является призывом, который мы также выразим, для правильного применения соглашений" после выхода Британии из ЕС.

Британия направила корабли к острову Джерси

Два британских патрульных корабля - HMS Severn (вооружен, помимо двух пулеметов 20-мм, пушкой "Эрликон") и HMS Tamar (с пулеметами и 30-мм автоматической пушкой DS30M) - прибыли к побережью Джерси.

В то же время, флотилия из примерно 80 французских рыбацких траулеров собрались у порта Сент-Хелиер в знак протеста против правил, касающихся прав на рыбную ловлю после Brexit.

Французский министр пригрозил отключить электричество в Джерси, если ограничения на рыболовство не будут сняты.

Причина спора между Британией и Францией

Французские рыбаки из Бретани и Нормандии крайне недовольны новыми лицензиями, выданными на прошлой неделе, - они ограничивают количество дней, в течение которых им можно ловить рыбу в общих водах.

В центре спора - договоренности после Brexit относительно общих вод на 13-мильном участке между Францией и Джерси. Европейская комиссия призвала к спокойствию по поводу спора.