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Слідом за Британією: Франція відправила бойові катери до острова Джерсі

Новость на русском → Джерсі, Четвер 06 травня 2021 15:07
Слідом за Британією: Франція відправила бойові катери до острова Джерсі Фото: Франція направила катери до острова Джерсі (wikimedia.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Франція направила два катери до острову Джерсі через суперечку через права на риболовлю після Brexit. Французька влада направила туди кораблі, слідом за Британією.

Про це повідомляє Reuters.

Два французьких патрульних кораблі були розгорнуті за наказом французької цивільної влади.

Офіційний представник адміністрації президента Франції сказав, що розміщення французьких катерів "свідчить про нашу стурбованість і розчарування і є закликом, який ми також висловимо, для правильного застосування угод" після виходу Британії з ЄС.

Британія направила кораблі до острова Джерсі

Два британських патрульних кораблі-HMS Severn (озброєний, крім двох кулеметів 20-мм, гарматою "Ерлікон") і HMS Tamar (з кулеметами і 30-мм автоматичною гарматою DS30M) - прибули до узбережжя Джерсі.

У той же час, флотилія з приблизно 80 французьких рибальських траулерів зібралася біля порту Сент-Хелієр на знак протесту проти правил, що стосуються прав на рибну ловлю після Brexit.

Французький міністр пригрозив відключити електрику в Джерсі, якщо обмеження на рибальство не будуть зняті.

Причина суперечки між Британією і Францією

Французькі рибалки з Бретані і Нормандії вкрай незадоволені новими ліцензіями, виданими минулого тижня, - вони обмежують кількість днів, протягом яких їм можна ловити рибу в загальних водах.

У центрі суперечки - домовленості після Brexit щодо загальних вод на 13-мильній ділянці між Францією і Джерсі. Європейська комісія закликала до спокою з приводу суперечки.

Нагадаємо, 24 грудня Великобританія і Євросоюз погодили угоду про торгівлю і співробітництво в рамках Brexit.

Зазначимо, ЄС звинуватив Британію в невиконанні угоди про Brexit.

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