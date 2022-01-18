Вслед за Апелляционным: в Киеве заминировали Окружной суд
Из Окружного административного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
"Уведомление о заминировании помещений суда! В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Напомним, из Апелляционного суда Киева эвакуировали работников и посетителей из-за сообщения о минировании. Также во вторник, 18 января, "заминировали" школы в разных районах столицы.
При этом, 17 января в Киеве "минировали" три станции метро. На вход и выход были закрыты станция "Театральная", "Дарница" и "Позняки".
Отметим, 16 января в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.