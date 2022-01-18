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Слідом за Апеляційним: у Києві замінували Окружний суд

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Києва, Вівторок 18 січня 2022 13:57
Слідом за Апеляційним: у Києві замінували Окружний суд Фото: поліція (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

З Окружного адміністративного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Повідомлення про замінування приміщень суду! У зв'язку з надходженням повідомлення про замінування одного з приміщень Окружного адміністративного суду міста Києва по вул. Болбочана, 8 ведуться заходи негайної евакуації працівників і відвідувачів суду", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, з Апеляційного суду Києва евакуювали працівників і відвідувачів через повідомлення про мінування. Також у вівторок, 18 січня, "замінували" школи в різних районах столиці.

При цьому, 17 січня в Києві "мінували" три станції метро. На вхід і вихід були закриті станція "Театральна", "Дарниця" і "Позняки".

Зазначимо, 16 січня у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

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