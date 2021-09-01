Вскоре должны открывать школы, расположенные на десятки километров восточнее, - Чернышев

В городе Авдеевка и Новогродовка, Донецкой области, после реконструкции открыли два образовательных учреждения - общеобразовательную школу №2 I-III ступеней, была разрушена после обстрелов агрессора и общеобразовательную школу I-III ступеней № 7. Работы велись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова в Facebook .

Поздравили горожан с открытием обновленных заведений министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, заместитель канцлера правительства Литовской Республики Алминас Мачюлис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики Вальдемарас Сарапинас и председатель Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"В Украине строятся тысячи километров дорог, сотни объектов социально-экономической инфраструктуры и Донецкая область, по итогам 2020 года, является лидером этого процесса. Уверен - лидерство будет сохранено. В этом году в Донецкой области будет начато строительство еще 34 объектов социальной сферы, я лично этим горжусь", - отметил Алексей Чернышов.

В завершение глава Минрегиона выразил надежду относительно дальнейшего развития образовательных учреждений в Донбассе и поблагодарил партнеров за совместную работу.

"Надеюсь, что совсем скоро мы сможем открывать учебные заведения 30-50-100 километров восточнее от места, где мы находимся сейчас", - подчеркнул Алексей Чернышов.

В рамках реконструкции образовательного учреждения в Авдеевке обустроены новую кровлю и коммуникации, проведен капитальный ремонт спортивного зала со столовой, установлены современные санузлы и разумную систему обогрева помещений, также полностью заменено техническое оборудование. Школа рассчитана на 1200 учеников. Министр поблагодарил правительство Литовской Республики за помощь в восстановлении здания.

Отметим, заведение подверглось значительным разрушениям в результате боевых действий. В 2015 году в школу попало несколько снарядов. Через два года боевики обстреляли здание, ведь на ее территории располагалось место выдачи гуманитарной помощи.

В школе Новогродовки осуществлены мероприятия по термомодернизации здания, заменены внутренние сети водо-, тепло- и электроснабжения, проведены отделочные работы внутренних помещений, заменено техническое оборудование столовой, выполнены мероприятия по доступности объекта для маломобильных групп населения.