ВСК вызывает бухгалтера УЗ относительно расходов на наблюдательный совет

Как сказано в письме, бухгалтера УЗ приглашают, чтобы выяснить условия, на которых платят вознаграждения членам Наблюдательного совета и получить доказательства их работы, в частности акты приема-передачи ежемесячно предоставляемых ими услуг с июля 2018 года по февраль 2021 года.

Также ВСК требует от УЗ информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена НС за период с 2018 по 2021 год помесячно, и документы о компенсации затрат, которые несли члены НС для выполнения своих функций.

Кроме того, в ВСК заинтересовались вопросом выдачи членам НС банковских карт со значительным лимитом: подозревают, что деньги с этих карт были потрачены на личные нужды, а не на выполнение представительских функций.

"Просим обосновать выдачу председателю и членам НР лимитных банковских карт, а также фактические выплаты по лимитным банковским картам председателю и каждому члену НС за 2018-2021 гг. помесячно. Анализ использования этих средств, в частности, на собственные нужды. Предоставить номера соответствующих карточных банковских расчетов, предоставленные пояснения подтвердить копиями соответствующих документов и справок", - указывается в письме.

В ВСК подчеркивают: за выполнение своих функций член НС имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений, и на компенсацию затрат, связанных с выполнением им своих функций. Но только если работа была результативной.

"В то же время критическое состояние компании ("Укрзализныци", - ред.) свидетельствует о невыполнении НС своих функций в полной мере. Поэтому нужно разобраться, как и насколько эффективно оценивается выполнение ими условий договора. Поскольку эти и другие связанные вопросы требуют проверки и объяснений, а материалы по запросу ВСК не предоставлено, предлагается пригласить на очередное заседание ВСК для дачи объяснений главного бухгалтера филиала Центр сервисного обеспечения АО "УЗ", которая непосредственно осуществляет все выплаты членам НС", имеющий оригиналы правоустанавливающих документов и несет ответственность за обоснованность оплат", - резюмируется в письме.