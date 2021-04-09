ТСК викликає бухгалтера УЗ щодо витрат на наглядову раду

Як сказано у листі, бухгалтера УЗ запрошують, щоб з’ясувати умови, на яких платять винагороди членам Наглядової ради, та отримати докази їх роботи, зокрема акти приймання-передачі щомісячно наданих ними послуг з липня 2018 року по лютий 2021 року.

Також ТСК вимагає від УЗ інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена НР за період з 2018 по 2021 рік помісячно, і документи про компенсацію витрат, які несли члени НР для виконання своїх функцій.

Крім того, в ТСК зацікавилися питанням видачі членам НР банківських карток зі значним лімітом: підозрюють, що гроші з цих карток були витрачені на особисті потреби, а не на виконання представницьких функцій.

"Просимо обґрунтувати видачу голові та членам НР лімітних банківських карток, а також фактичні виплати по лімітним банківським карткам голові та кожному члену НР за 2018-2021 рр. помісячно. Аналіз використання цих коштів, зокрема, на власні потреби. Надати номери відповідних карткових банківських розрахунків, надані пояснення підтвердити копіями відповідних документів та довідок", - вказується у листі.

В ТСК підкреслюють: за виконання своїх функцій член НР має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, і на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Але тільки якщо робота була результативною.

"Водночас критичний стан товариства ("Укрзалізниця", - ред.) свідчить про невиконання НР своїх функцій повною мірою. Тому потрібно розібратись, як та наскільки ефективно оцінюється виконання ними умов договору. Оскільки ці та інші пов’язані питання потребують перевірки та пояснень, а матеріали по запиту ТСК не надано, пропонується запросити на чергове засідання ТСК для давання пояснень головного бухгалтера філії Центр сервісного забезпечення АТ "УЗ", яка безпосередньо здійснює всі виплати "членам НР", має оригінали правовстановлюючих документів та несе відповідальність за обґрунтованість оплат", - резюмується у листі.

Нагадаємо, інформація про лімітовані банківські картки НР з’явилася в ефірі