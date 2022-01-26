ВСК по УЗ призвала доработать рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок

Конечный отчет Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци" должен быть доработан: в нем должны быть выписаны рекомендации по уменьшению убыточности пассажирских перевозок и фискальной погрузки, а также исключена субъективная критика проектов, реализованных компанией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост народного депутата, члена Транспортного комитета ВР и члена ВСК по УЗ Константина Бондарева в своем блоге .

"В отчете есть положительные вещи, это и определение коррупционных рисков, и того, что реформа по разделению "Укрзализныци" на отдельные направления (грузовое, инфраструктурное и пассажирские перевозки) буксует, но некоторые правильные утверждения подпадают под субъективную критику и отражены в отчете ВСК в обезображенном виде", - отметил нардеп.

По его словам, в отчете отсутствует вопрос о налоге на землю под путями УЗ. Да, сейчас УЗ платит налог на землю в размере 4 млрд грн в год, хотя ни в одной европейской стране такого налога нет.

"Из-за чрезмерной налоговой нагрузки "Укрзализныця" не имеет ресурсов для обновления основных фондов. Поэтому важно отразить это в финальном отчете и приложить усилия по освобождению УЗ от дополнительной неприсущей нагрузки", - подчеркнул Бондарев.

Отдельно он также упомянул тему, угрожающую финансовой стабильности компании - растущую убыточность пассажирских перевозок.

"Ежегодный ущерб УЗ от деятельности пассажирских перевозок составляет более 13 млрд грн. Учитывая, что УЗ выполняет большую социальную функцию, уместно, чтобы государство компенсировало льготные перевозки и не заставляло УЗ нести непомерное финансовое бремя", - подчеркнул нардеп.

Еще один важный вопрос - обеспечение стабильных доходов УЗ от предоставления услуги по аренде грузовых вагонов, отметил Бондарев: УЗ должна долгосрочно планировать свою работу и получать доходы от своей деятельности. Ведь заключение долгосрочных контрактов - это международная практика, которая помогает спланировать заранее свою активность и эффективно использовать собственные ресурсы.

"Долгосрочный контракт на предоставление услуги по аренде вагонов не позволил предприятию поставить под забор тысячи вагонов и остаться стабильным доходом. Ведь именно такая ситуация и произошла в 2020 году, когда произошло катастрофическое падение доходов от вагонной составляющей - 5,7 млрд грн. Одностороннее аннулирование долгосрочных договоров, которое предлагают некоторые члены ВСК, нанесет непоправимый ущерб репутации УЗ и сделает невозможным для УЗ использовать досрочные договоры в будущем в разных направлениях работы", - пояснил нардеп и резюмировал, что принятие отчета ВСК без вышеупомянутых моментов преждевременно.