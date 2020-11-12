ВСК обратилась к НАБУ и ГБР для расследования злоупотреблений председателем НКРЭКУ

Временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике обратилась с заявлением к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с требованием открыть уголовное производство по факту коррупции и злоупотреблений председателем НКРЭКУ Валерием Тарасюком.

Об этом сообщил председатель ВСК, нардеп Валентин Наливайченко во время пресс-конференции 11 ноября в "Интерфакс-Украина".

"Ждем и самого господина Тарасюка, и членов НКРЭКУ, которые незаконно назначенные, которые злоупотребляли и обогащались во власти. Первое, где мы их ждем, - это на допросе в ГБР. Такое заявление нами официально подано об уголовном правонарушении этих государственных служащих 27 октября этого года", - сообщил бывший глава СБУ.

Кроме того, члены ВСК обратились в Шевченковский районный суд Киева с требованием к правоохранительным органам безотлагательно начать следственные действия по факту махинаций Тарасюка и членов НКРЭКУ на энергорынке.

"Второе место, где мы их ждем, Шевченковский районный суд, куда мы подали официальный иск 6 ноября этого года. Тоже эти должностные лица будут там отвечать. То есть, им будет чем заниматься сейчас", - добавил Наливайченко.

Нардеп отметил, что собранных ВСК данных о злоупотреблениях председателя комиссии Тарасюка и его сообщников достаточно для привлечения его к ответственности.

"Доказательства, конкретные фирмы, конкретное обогащение чиновников от энергетики получат обязательно правовое наказание и выводы. А, по сути, мы считаем, должно быть наказание и судебные приговоры в Высшем антикоррупционном суде", - подытожил Наливайченко.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который до марта 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

Подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор положил Антимонопольный комитет Украины, заставив комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Также ВСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса.

8 октября НАПК на основании обнародованных ВСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка из-за имеющийся у него конфликт интересов, а Окружной админсуд открыл дело о его увольнении.