ТСК звернулася до НАБУ і ДБР для розслідування зловживань головою НКРЕКП

Тимчасова слідча комісія Верховної ради з питань кризи в енергетиці звернулася з заявою до Держбюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро з вимогою відкрити кримінальне провадження по факту корупції і зловживань голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Про це повідомив голова ТСК, нардеп Валентин Наливайченко під час прес-конференції 11 листопада в "Інтерфакс-Україна".

"Чекаємо і самого пана Тарасюка, і членів НКРЕКП, які незаконно призначені, які зловживали і збагачувались у владі. Перше, де ми їх чекаємо, - це на допиті в ДБР. Така заява нами офіційно подана про кримінальне правопорушення цих державних службовців 27 жовтня цього року", - повідомив колишній голова СБУ.

Окрім того, члени ТСК звернулися до Шевченківського районного суду Києва з вимогою до правоохоронних органів невідкладно розпочати слідчі дії по факту махінацій Тарасюка і членів НКРЕКП на енергоринку.

"Друге місце, де ми їх чекаємо, - Шевченківський районний суд, куди ми подали офіційний позов 6 листопада цього року. Теж ці посадовці будуть там відповідати. Тобто, їм буде чим займатися зараз", - додав Наливайченко.

Нардеп наголосив, що зібраних ТСК даних про зловживання голови комісії Тарасюка та його спільників достатньо для притягнення його до відповідальності.

"Докази, конкретні фірми, конкретне збагачення чиновників від енергетики отримають обов’язково правове покарання і висновки. А, по суті, ми вважаємо, мають бути покарання і судові вироки у Вищому антикорупційному суді", - підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 р. У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка до березня 2020 року стала найбільшою за всю історію незалежної України.

Підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, змусивши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за нього лежить на НКРЕКП.

Також ТСК встановила наявність у глави НКРЕКП Валерія Тарасюка сімейного енергетичного бізнесу.

8 жовтня НАЗК на підставі оприлюднених ТСК даних початку антикорупційну перевірку Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів, а Окружний адмінсуд відкрив справу про його звільнення.