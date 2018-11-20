ВСК направит правоохранителям запросы по нападениям из "списка Гандзюк"

Фото: Борислав Береза (УНИАН)

Следующее заседание ВСК состоится в Херсоне

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады приняла решение направить в правоохранительные органы запросы насчет не расследованных нападений на активистов из "списка Гандзюк". Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина

"Принято решение отправить запросы по всему "списку Гандзюк". А после этого обработать его для того, чтобы выяснить, где есть следствие, где оно не ведется, где есть нарушения. Кроме того, решено, что будут запросы по тем делам, которые являются "смежными". Например, дело из леса, о котором стало известно членам ВСК", - заявил Береза.

По его словам, правоохранители должны реагировать на нападения на активистов.

"По активистам более 50 эпизодов. Кто такие активисты - размытый вопрос. Например, Екатерина была и представителем власти, и активистом. Но есть нападения на людей. Есть противостояние активистов с местными властями. Мы видим, что одного облили зеленкой - реакции нет, другого человека избили - опять реакции нет. Это должно остановиться, потому что если мы как народные депутаты не поможем этому, то уже никто не поможет" - добавил он

Он также добавил, что следующее заседание ВСК состоится в Херсоне, где народные депутаты планируют встретиться с областным руководством и правоохранителями.

"Когда будет заседание в Одессе в ближайшее время будет определено, в Одессу поедет группа народных депутатов: Яницкий, Сотник, Еднак и другие", - добавил нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что ВСК Верховной рады по вопросам нападений на активистов сформировала пять рабочих групп, которые будут заниматься расследованием дел относительно нападений в регионах Украины.