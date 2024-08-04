По всій Великій Британії відбуваються зіткнення ультраправих з антирасистами: постраждали поліцейські

Кілька офіцерів британської поліції отримали поранення в суботу у сутичках ультраправих активістів з протестувальниками проти расизму в містах і селищах по всій Великій Британії. Заворушення відбуваються після нападу підлітка з ножем на дітей у Саутпорті, в результаті якого загинули троє дівчат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
У суботу поліція графства Мерсісайд повідомила, що кілька офіцерів отримали поранення внаслідок "серйозних безладів" у центрі Ліверпуля.
"Давайте назвемо це тим, чим воно є: безглуздим бандитизмом людей, які шукають приводу, щоб виплеснути ненависть і вчинити акти насильства", — сказав мер регіону Стів Ротерам.
Також троє поліцейських отримали поранення і четверо людей були заарештовані в результаті заворушень у місті Халл на північному сході Англії. Раніше в Халлі були вибиті вікна готелю, який використовується для розміщення мігрантів.
Поліція також повідомила, що здійснила численні арешти в Брістолі під час протистояння, в результаті якого правих активістів значно переважали їхні опоненти.
У Сток-он-Тренті у поліцейських кидали цеглою. Також повідомлялося про бійки в Белфасті, Манчестері та Ноттінгемі.
Повідомлень про марші ультраправих у Лондоні не надходило.
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер у суботу провів кризову нараду з міністрами, під час якої сказав, що поліція має "повну підтримку" уряду для вжиття заходів проти "екстремістів", які нападають на офіцерів і намагаються "сіяти ненависть".
Нагадаємо, 29 липня на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт напав підліток з ножем. 30 липня повідомлялося про двох загиблих і 9 поранених дітей, також поранень дістали двоє дорослих, які намагалися за них заступитися.
31 липня поліція повідомила, що 9-річна Еліс Дасільва Агіар, 7-річна Елсі Дот Стенкомб і 6-річна Бебі Кінг померли від отриманих травм.
За підозрою у нападі затримано 17-річного підлітка. Поліція повідомила, що він народився в Кардіффі, Уельс, і роками жив у селі приблизно за 5 кілометрів від Саутпорта.
У мережі поширилися неправдиві чутки про те, що молодий чоловік був мусульманином та іммігрантом, що викликало гнів серед прихильників ультраправих. У Великій Британії зазвичай не називають імен підозрюваних віком до 18 років, але суддя наказав ідентифікувати Акселя Рудакубану, щоб частково зупинити поширення дезінформації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.