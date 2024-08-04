По всей Великобритании происходят столкновения ультраправых с антирасистами: пострадали полицейские

В субботу полиция графства Мерсисайд сообщила, что несколько офицеров получили ранения в результате "серьезных беспорядков" в центре Ливерпуля.

"Давайте назовем это тем, чем это есть: бессмысленным бандитизмом людей, которые ищут повод, чтобы выплеснуть ненависть и совершить акты насилия", — сказал мэр региона Стив Ротерам.

Также трое полицейских получили ранения и четыре человека были арестованы в результате беспорядков в городе Халл на северо-востоке Англии. Ранее в Халле были выбиты окна гостиницы, используемой для размещения мигрантов.

Полиция также сообщила, что совершила многочисленные аресты в Бристоле во время противостояния, в результате которого правых активистов значительно превосходили их оппоненты.

В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичами. Также сообщалось о драках в Белфасте, Манчестере и Ноттингеме.

Сообщений о маршах ультраправых в Лондоне не поступало.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу провел кризисное совещание с министрами, в ходе которого сказал, что полиция имеет "полную поддержку" правительства для принятия мер против "экстремистов", которые нападают на офицеров и пытаются "сеять ненависть".