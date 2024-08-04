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По всей Великобритании происходят столкновения ультраправых с антирасистами: пострадали полицейские

Воскресенье 04 августа 2024 01:06
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По всей Великобритании происходят столкновения ультраправых с антирасистами: пострадали полицейские Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Несколько офицеров британской полиции получили ранения в субботу в столкновениях ультраправых активистов с протестующими против расизма в городах и поселках по всей Великобритании. Беспорядки происходят после нападения подростка с ножом на детей в Саутпорте, в результате которого погибли три девочки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В субботу полиция графства Мерсисайд сообщила, что несколько офицеров получили ранения в результате "серьезных беспорядков" в центре Ливерпуля.

"Давайте назовем это тем, чем это есть: бессмысленным бандитизмом людей, которые ищут повод, чтобы выплеснуть ненависть и совершить акты насилия", — сказал мэр региона Стив Ротерам.

Также трое полицейских получили ранения и четыре человека были арестованы в результате беспорядков в городе Халл на северо-востоке Англии. Ранее в Халле были выбиты окна гостиницы, используемой для размещения мигрантов.

Полиция также сообщила, что совершила многочисленные аресты в Бристоле во время противостояния, в результате которого правых активистов значительно превосходили их оппоненты.

В Сток-он-Тренте в полицейских бросали кирпичами. Также сообщалось о драках в Белфасте, Манчестере и Ноттингеме.

Сообщений о маршах ультраправых в Лондоне не поступало.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу провел кризисное совещание с министрами, в ходе которого сказал, что полиция имеет "полную поддержку" правительства для принятия мер против "экстремистов", которые нападают на офицеров и пытаются "сеять ненависть".

Напомним, 29 июля на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт напал подросток с ножом. 30 июля сообщалось о двух погибших и 9 раненых детях, также ранения получили двое взрослых, пытавшиеся за них вступиться.

31 июля полиция сообщила, что 9-летняя Элис Дасильва Агиар, 7-летняя Элси Дот Стенкомб и 6-летняя Бэби Кинг скончались от полученных травм.

По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта.

В сети распространились лживые слухи о том, что молодой человек был мусульманином и иммигрантом, что вызвало гнев среди сторонников ультраправых. В Великобритании обычно не называют имен подозреваемых в возрасте до 18 лет, но судья приказал идентифицировать Акселя Рудакубана, чтобы частично остановить распространение дезинформации.

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