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По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у мережі повідомляють про зліт МіГ-31К

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Україна, Четвер 15 червня 2023 15:53
По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у мережі повідомляють про зліт МіГ-31К Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У Києві та у всіх областях України сьогодні, 15 червня, оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у мережі повідомляють про зліт МіГ-31К

Моніторингові канали пишуть про зліт МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ракетні удари по Україні

Російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе сьогодні вночі, 15 червня.

В Одеській області лунали звуки вибухів. За попередньою інформацією, Російська Федерація випустила 13 "Шахедів". В ОВА зазначають, що всі ворожі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.

Також росіяни атакували Кривий Ріг ракетами, є влучення по двох промислових підприємствах. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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