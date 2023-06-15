По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети сообщают о взлете МиГ-31К
В Киеве и во всех областях Украины сегодня, 15 июня, объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Мониторинговые каналы пишут о взлете МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Отбой тревоги
В 16:48 в Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги. Сейчас она объявлена только в Луганской области и АР Крым.
Ракетные удары по Украине
Российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и дронов-камикадзе сегодня ночью, 15 июня.
В Одесской области раздавались звуки взрывов. По предварительной информации, Российская Федерация выпустила 13 "Шахедов". В ОВА отмечают, что все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Также россияне атаковали Кривой Рог ракетами, есть попадания по двум промышленным предприятиям. Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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