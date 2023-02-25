UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

По всій Україні оголошено тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ

Фото: масштабна повітряна тривога оголошена в Україні 25 лютого (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 25 лютого ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Небезпека оголошена у всіх областях.

Що відомо про масштабну тривогу та її причини - в матеріалі РБК-Україна.

Станом на 09:32 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про причини тривоги

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, з території Білорусі зафіксовано виліт російського Міг-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що йдеться про зліт МіГ-31К, але на території Росії.

"У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи "Саваслейці" РФ. Зліт 4х бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область - ред.)", - повідомляють спостерігачі.

За даними "Білоруського Гаюна", МіГ-31К не злітав з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попереджали, що російські війська можуть завдати ракетного удару після 24 лютого, оскільки ворог хоче нібито зробити свій удар не таким очікуваним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиРосавиациявоздушная тревогаракетный удар