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По всій Україні повітряна тривога, у Києві вибухи: що відомо

Фото: у Києві пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 1 січня по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У Києві пролунали вибухи.

Подробиці про повітряну атаку зібрало РБК-Україна

На Київщині працюють системи ППО. Є ракетна загроза та удари "Шахедами".

Мешканців просять залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, попередньо, осколками ракети пошкоджено автомобіль у Шевченківському районі.

У поліції просять повідомляти про прольоти дронів-камікадзе.

Якщо ви чуєте такий звук або бачите в небі повітряні об'єкти, відразу повідомляйте на спеціальну лінію "102".

Київську область атакували ворожі дрони. Працює ППО. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Нагадаємо, окупанти завдали чергового масованого удару по Україні 31 грудня.

Пізніше стало відомо, що підльоті до Києва українські захисники збили сім ракет і один дрон росіян.

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