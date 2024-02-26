По всій Україні оголошено повітряну тривогу, злетів російський МіГ-31К

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Оскільки зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та повідомлення Повітряних сил України в Telegram.
Повітряну тривогу було оголошено в Києві, після чого "почервоніли" всі області України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну загрозу на всій території України. Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К.
Українців закликають не ігнорувати повітряну тривогу через загрозу запуску ракет.
Карта повітряних тривог станом на 12:45
Російський МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.
До весни минулого року українські військові не збивали "Кинджали". Однак у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, наданого Україні партнерами.
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