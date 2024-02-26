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По всей Украине объявлена воздушная тревога, взлетел российский МиГ-31К

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Поскольку зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и сообщение Воздушных сил Украины в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве, после чего "покраснели" все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной угрозе на всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. 

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:45

Чем опасен МиГ-31К

Российский МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны прошлого года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

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Война России против УкраиныВоздушная тревога