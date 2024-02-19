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По всій Україні оголошена повітряна тривога. У Полтаві, під Кременчуком і у Кропивницькому вибухи

Фото: повітряну тривогу в Україні оголошено 19 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні оголосили небезпечну тривогу 19 лютого. Про вибухи вже повідомили у Полтаві, під Кременчуком та у Кропивницькому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram, suspilne.media.

Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в частині областей - Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області.

У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Вибухи у Полтаві та Кропивницькому

В цей же час ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та Кропивницькому.

"У Полтаві чутно звук вибуху. У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - повідомило suspilne.media.

Тривога по всій Україні та вибухи під Кременчуком

Пізніше, у 12:03, тривога поширилась на всю територію України. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку та зліт МіГ-31К.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - додали військові.

ЗМІ повідомили про вибухи у Кременчуцькому районі о 12:11.

"Також звуки вибуху було чути у Кременчуцькому районі Полтавщини", - розповіли журналісти suspilne.media.

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Повітряна тривога