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По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Полтаве, под Кременчугом и в Кропивницком взрывы

Фото: воздушная тревога в Украине объявлена 19 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине объявили врздушную тревогу 19 февраля. О взрывах уже сообщили в Полтаве, под Кременчугом и в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram, suspilne.media.

Масштабную воздушную тревогу объявили сначала в части областей - Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В Воздушных силах сообщали об опасности применения баллистического вооружения с востока.

Взрывы в Полтаве и Кропивницком

В то же время СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Кропивницком.

"В Полтаве слышен звук взрыва. В Кропивницком слышны звуки взрывов", - сообщило suspilne.media.

Тревога по всей Украине и взрывы под Кременчугом

Позже, в 12:03, тревога распространилась на всю территорию Украины. В Воздушных силах сообщили о ракетной опасности и взлете МиГ-31К

"Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", - добавили военные.

СМИ сообщили о взрывах в Кременчугском районе в 12:11.

"Также звуки взрыва были слышны в Кременчугском районе Полтавщины", - рассказали журналисты suspilne.media.

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Воздушная тревога