По всій Україні оголошена повітряна тривога. У Полтаві, під Кременчуком і у Кропивницькому вибухи
В Україні оголосили небезпечну тривогу 19 лютого. Про вибухи вже повідомили у Полтаві, під Кременчуком та у Кропивницькому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram, suspilne.media.
Масштабну повітряну тривогу оголосили спочатку в частині областей - Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області.
У Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Вибухи у Полтаві та Кропивницькому
В цей же час ЗМІ повідомили про вибухи у Полтаві та Кропивницькому.
"У Полтаві чутно звук вибуху. У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - повідомило suspilne.media.
Тривога по всій Україні та вибухи під Кременчуком
Пізніше, у 12:03, тривога поширилась на всю територію України. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку та зліт МіГ-31К.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - додали військові.
ЗМІ повідомили про вибухи у Кременчуцькому районі о 12:11.
"Також звуки вибуху було чути у Кременчуцькому районі Полтавщини", - розповіли журналісти suspilne.media.
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