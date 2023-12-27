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По всій Україні оголошена повітряна тривога. Злетів російський МіГ-31К

Київ, Середа 27 грудня 2023 11:59
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По всій Україні оголошена повітряна тривога. Злетів російський МіГ-31К Фото: по всій Україні оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

По всій Україні вдруге сьогодні, 27 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Причиною тому є зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причини тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ, російський винищувач МіГ-31К ПКС РФ злетів з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

"Вся Україна - ракетна небезпека!" - попередили військові та закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Додамо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО важко перехопити.

Мапа тривог

Станом на 11:59 мапа повітряних тривог виглядає так:

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Злетів російський МіГ-31К

Відбій

Оновлено 12:11. У Повітряних силах оголосили відбій загрози по МіГ-31К.

Але зауважили, що активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні залишається. Тож є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Обстріли України

Нагадаємо, що цієї ночі ворог вчергове атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". Ворог випустив 46 БПЛА, з яких вдалося збити 32.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Внаслідок дронової атаки в передмісті Одеси, за уточненими даними, через російську атаку загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення, зокрема 17-річний підліток.

Крім того, вчора ввечері під щільним вогнем опинився Херсон, де удар припав зокрема на залізничний вокзал. В місті пошкоджений торговельний центр, гараж, крамниця, мобільне укриття, автомобілі.

Також окупанти вдарили по території науково-дослідної установи у Херсонському районі. Одна людина загинула.

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