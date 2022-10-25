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По всій Україні обмежили постачання електроенергії для промисловості

Фото: промисловості обмежили постачання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушено застосував графіки обмеження електроспоживання та потужності для промислових споживачів в усіх регіонах України. Це зроблено для стабілізації роботи енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Примусові обмеження споживачів електроенергії - повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-13:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

"Просимо споживачів свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати вмережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо)", - додали в компанії.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що обсяг добровільного скорочення електроенергії в Україні становить 5-10%.

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УкренергоЕлектроенергія