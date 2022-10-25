По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.

"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.)", - добавили в компании.