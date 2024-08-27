По всій території України оголошено тривогу через зліт МіГ-31К

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні о 03:18.

Через дві хвилини військові додали, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - закликали у ПС.

Крім того, у небі над Україною фіксували ударні дрони противника.

Де оголошена тривога

Станом на 03:22 повітряну тривогу оголошено по всій території України.