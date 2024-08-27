По всей территории Украины объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К

В ночь на 27 августа в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - говорится в сообщении в 03:18.
Через две минуты военные добавили, что существует угроза применения баллистического вооружения.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - еще раз призвали в ВС.
Кроме того, в небе над Украиной фиксировали ударные дроны противника.
Военные предупредили о ракете, которая летит на Старкон. Кроме того, за это время звуки взрывов были слышны в Киеве, Сумах и Ровно.
По состоянию на 03:22 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
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