"Всій команді випишуть повістки". Український клуб знявся зі змагань через мобілізацію

"Дружба" з Мирівки Київської області вирішила відмовитися від участі в сезоні 2024/25 Першої ліги через неможливість забронювати футболістів у період мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com .

Першоліговий колектив зніметься зі змагань через невизначеність з майбутнім футболістів. Директор клубу Ігор Дегтяренко підтвердив паузу з виступами в національній першості мінімум на сезон.

За словами функціонера, головним мотивом до відмови від змагань стали зміни мобілізаційного законодавства. "Дружба" не зможе забронювати футболістів, а Українська асоціація футболу нібито самоусунулася від процесу. Клуб попросив Професіональну футбольну лігу забронювати за ним місце бодай в Другій лізі.

"Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна", – розповів Дегтяренко.

Раніше вітчизняний футбол сколихнув скандал через зникнення оборонця першолігового "Хуста" Сираша. На місцевому вокзалі до нього підійшли працівники ТЦК і відвезли в колишній військкомат. Потім зв'язок із футболістом узагалі зник.