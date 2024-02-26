UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Всіх треба повернути додому. Зеленський закликав робити більше можливого для звільнення полонених

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський закликав робити "все можливе та неможливе" для звільнення українців з російського полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час звернення до учасників Міжнародної платформи за звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних осіб у 10-ту річницю спротиву окупації.

"Чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя. Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, - щоб все це було реалізовано", - сказав Зеленський.

Він також подякував всім, хто допомагає у звільненні українців з російського полону.

"Я дякую нашим всім посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців. Дякую кожному міжнародному посереднику - державам та лідерам. Дуже важливо ні про кого не забути та знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї - всіх треба знайти та повернути", - наголосив президент.

Глава держави також закликав притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, а також всіх причетних до депортації українців та знущань з полонених.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. У його ході на Батьківщину повернулося 100 українців.

Як повідомили у Координаційному штабі, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОбмін полоненимиВійна Росії проти України