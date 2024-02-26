Всіх треба повернути додому. Зеленський закликав робити більше можливого для звільнення полонених

"Чим довше перебувають наші люди в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя. Маємо зробити все можливе і неможливе, щоб цей пункт нашої формули миру, а саме повернення всіх полонених та депортованих, - щоб все це було реалізовано", - сказав Зеленський.

Він також подякував всім, хто допомагає у звільненні українців з російського полону.

"Я дякую нашим всім посадовцям, інституціям, які працюють заради повернення українців. Дякую кожному міжнародному посереднику - державам та лідерам. Дуже важливо ні про кого не забути та знайти всіх: військових та цивільних, депортованих дітей, кримських політичних вʼязнів, вивезені сімʼї - всіх треба знайти та повернути", - наголосив президент.

Глава держави також закликав притягти до відповідальності Росію, кожного воєнного злочинця, а також всіх причетних до депортації українців та знущань з полонених.

Обмін полоненими

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. У його ході на Батьківщину повернулося 100 українців.

Як повідомили у Координаційному штабі, з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 українських захисників.