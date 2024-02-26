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Всех нужно вернуть домой. Зеленский призвал делать больше возможного для освобождения пленных

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский призвал делать "все возможное и невозможное" для освобождения украинцев из российского плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время обращения к участникам Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц в 10-ю годовщину сопротивления оккупации.

"Чем дольше находятся наши люди в российской неволе, тем сложнее им потом будет возвращаться в нормальную жизнь. Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот пункт нашей формулы мира, а именно возвращение всех пленных и депортированных - чтобы все это было реализовано", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто помогает в освобождении украинцев из российского плена.

"Я благодарю наших всех должностных лиц, институтов, которые работают ради возвращения украинцев. Спасибо каждому международному посреднику - государствам и лидерам. Очень важно ни о ком не забыть и найти всех: военных и гражданских, депортированных детей, крымских политических заключенных, вывезенные семьи - всех нужно найти и вернуть", - подчеркнул президент.

Глава государства также призвал привлечь к ответственности Россию, каждого военного преступника, а также всех причастных к депортации украинцев и издевательств над пленными.

Обмен пленными

Напомним, последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля. В его ходе на Родину вернулось 100 украинцев.

Как сообщили в Координационном штабе, с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 украинских защитников.

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Владимир ЗеленскийОбмен пленнымиВойна России против Украины