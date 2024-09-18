У всіх школах Львова завтра буде поліція: що сталося

"Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Ми ж із вами фіксуємо те, що бачимо", - зазначив він.

Мер нагадав, що тиждень почався з того, що невідомі розтрощили одне з центральних кафе міста. Вночі 18 вересня хтось підпалив одразу 8 об’єктів у місті, серед них була будівля кінотеатру “Дзвін”.

"Далі в анонімних Telegram-каналах почали поширювати інформацію з погрозами про теракти. Наразі ніхто не може сказати точно - це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Telegram нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", - зазначив Садовий.

Він повідомив, що низку заходів безпеки на території шкіл міста правоохоронці вже почали здійснювати. Однак завтра біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто буде заходити у заклади.

"У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні. Як тільки з’явиться більше інформації, вона буде опублікована на офіційних сторінках, а не в анонімних каналах!" - пояснив мер Львова.

Він звернув увагу, що Facebook та Instagram швидше блокують небезпечні дописи та повідомлення, чим Telegram.

"Нам справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях. Переконаний, що немає такої платформи, на якій українці не змогли б організувати великі збори. Просто нагадаю, з чого почалася Революція Гідності", - зазначив Садовий.

Він закликав долучитися до цього обговорення всіх лідерів громадської думки.

"Усвідомлюю, що пишу це в Telegram-каналі, який, очевидно, також доведеться видалити, коли ми разом до цього прийдемо", - резюмував він.

Що передувало

Сьогодні, 18 вересня, в одному з анонімних Telegram-каналів невідомий почав анонсував теракти у Львові. Він погрожував тим, що готувався до них тривалий час. Невідомий заявив, що збирається обійти "21 школу та один торговий центр разом із спільниками", щоб розстріляти дітей, який він ненавидить.

Міністерство внутрішніх справ України вже повідомило, що цей канал вдалося заблокувати. На нього було підписано понад 2 500 користувачів.

У міністерстві зазначили, що цей канал адмініструвався з території Росії. Процес встановлення осіб, які причетні до поширення погроз та дезінформації, триває.