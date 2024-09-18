У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін": будівля вигоріла вщент (фото)
У Львові під ранок, 18 вересня, згорів кінотеатр "Дзвін". Будівля повністю згоріла, попередньо, її підпалили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськраду.
"Сьогодні, близько 06:00, здійнялася пожежа в кінотеатрі "Дзвін", що біля памʼятника Бандери у Львові", - йдеться у повідомленні.
Приміщення повністю вигоріло, за попередньою інформацією, причина пожежі - підпал.
"Постраждалих в пожежі немає. Натомість зазнали пошкоджень сусідні будівлі - бізнес та приватні помешкання", - додали в міськраді.
Наслідки пожежі кінотеатра "Дзвін" у Львові (t.me/lviv_adm)
Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.
Як повідомлялося, раніше в центрі Львова сталася пожежа на площі Ринок. Пожежа сталася в одному із закладів харчування.
Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, із них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей було врятовано.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.