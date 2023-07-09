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По всіх напрямках тривають "гарячі бої". Маляр розповіла про ситуацію на фронті

Фото: на всіх напрямках тривають бої (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Каріна Левицька

По всіх напрямках фронту ворога тривають "гарячі бої". Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін", - повідомила Маляр.

Східний напрямок

За словами Маляр, по всіх напрямках наступу ворога тривають гарячі бої - Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському. Без зміни положень.

  • На Бахмутському напрямку ворог в обороні.
  • На південному флангу є певне просування наших військ.
  • На північному флангу бої без зміни положень.

Південний напрямок

Заступник міністра оборони заявила, що на напрямках наступу наших сил оборони - Мелітопольському та Бердянському - тривають "гарячі бої".

"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах", - наголосила вона.

Вона повідомила, що українські військові проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій.

Інформаційна тиша

Зазначимо, що дотримання інформаційної тиші дуже важливо для роботи українських військових та проведення операції.

Водночас розголошення про пересування наших військ чи передчасна інформація про звільнення населених пунктів заважає захисникам затриматись на позиціях.

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Війна Росії проти УкраїниГанна Маляр