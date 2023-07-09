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По всем направлениям продолжаются "горячие бои". Маляр рассказала о ситуации на фронте

Фото: по всем направлениям продолжаются бои (facebook.com GeneralStaff.ua)
Автор: Карина Левицкая

По всем направлениям фронта врага продолжаются "горячие бои". Активная работа сил обороны таврического направления продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений", - сообщила Маляр.

Восточное направление

По словам Маляр, по всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои - Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском. Без изменения положений.

  • На Бахмутском направлении враг в обороне.
  • На южном фланге есть определенное продвижение наших войск.
  • На северном фланге сражения без изменения положений.

Южное направление

Заместитель министра обороны заявила, что на направлениях наступления наших сил обороны - Мелитопольском и Бердянском - продолжаются "горячие бои".

"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах", - подчеркнула она.

Она сообщила, что украинские военные проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий.

Информационная тишина

Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.

В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам задержаться на позициях.

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Война России против УкраиныАнна Маляр