По всем направлениям продолжаются "горячие бои". Маляр рассказала о ситуации на фронте

"Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений", - сообщила Маляр.

Восточное направление

По словам Маляр, по всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои - Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском. Без изменения положений.

На Бахмутском направлении враг в обороне.

направлении враг в обороне. На южном фланге есть определенное продвижение наших войск.

фланге есть определенное продвижение наших войск. На северном фланге сражения без изменения положений.

Южное направление

Заместитель министра обороны заявила, что на направлениях наступления наших сил обороны - Мелитопольском и Бердянском - продолжаются "горячие бои".

"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах", - подчеркнула она.

Она сообщила, что украинские военные проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий.

Информационная тишина

Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.

В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам задержаться на позициях.

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