По всем направлениям продолжаются "горячие бои". Маляр рассказала о ситуации на фронте

По всем направлениям фронта врага продолжаются "горячие бои". Активная работа сил обороны таврического направления продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
"Сегодня на восточном и южном фронтах ситуация не претерпела существенных изменений", - сообщила Маляр.
По словам Маляр, по всем направлениям наступления врага продолжаются горячие бои - Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском. Без изменения положений.
Заместитель министра обороны заявила, что на направлениях наступления наших сил обороны - Мелитопольском и Бердянском - продолжаются "горячие бои".
"Продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах", - подчеркнула она.
Она сообщила, что украинские военные проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием местности и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы в готовности к продолжению наступательных действий.
Отметим, что соблюдение информационной тишины очень важно для работы украинских военных и проведения операции.
В то же время, разглашение о передвижении наших войск или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает защитникам задержаться на позициях.
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